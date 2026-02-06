 Aller au contenu principal
Piper Sandler bondit après les résultats du quatrième trimestre et annonce un fractionnement d'actions
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la banque d'investissement Piper Sandler PIPR.N augmentent de 8,85% à 360,09 $

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 666 millions de dollars, supérieurs aux estimations des analystes (521 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** La société a déclaré un dividende spécial de 5 $ et annoncé un fractionnement des actions à raison de 4 pour 1

** 2 des 5 analystes considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 2 comme "maintien" et 1 comme "vente"; leur PT médian est de 396 $

** En incluant le mouvement de la séance, PIPR a augmenté de 13,8 % au cours des 12 derniers mois

