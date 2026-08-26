Piper Sandler abaisse la note de Trupanion ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Le titre de l'assureur américain spécialisé dans les animaux de compagnie Trupanion TRUP.O recule de 1,7 % à 31,29 (XX,XX euros) dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Piper Sandler abaisse la note de TRUP de « surpondérer » à « neutre » et réduit son objectif de cours de 45 $ à 32 $

** Selon la société de courtage, l’entreprise « entre dans une période où la croissance sera plus difficile à atteindre et où l’amélioration des marges sera limitée par la nécessité de trouver un équilibre entre la fidélisation de la clientèle et la tarification »

** La « principale préoccupation » est que TRUP est confronté à un environnement macroéconomique présentant une double menace: d’une part, une contraction du nombre de visites chez le vétérinaire pour les chiots aux États-Unis, et d’autre part, une cohorte de chiens âgés ayant contracté la COVID-19 qui « finira par nécessiter des soins très coûteux » – Piper Sandler

** TRUP a annoncé plus tôt ce mois-ci une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, légèrement supérieure aux estimations des analystes

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 14,8 % depuis le début de l’année