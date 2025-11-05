 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,60
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pinterest sous pression
information fournie par AOF 05/11/2025 à 14:33

(AOF) - Pinterest, dont l'action s'effondre de 18% en avant-Bourse, a annoncé une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours légèrement inférieure aux attentes. La firme américaine anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,31 milliard et 1,34 milliard de dollars, le consensus ciblant des ventes de 1,33 milliard de dollars.La plateforme d'images a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice par action ajusté de 38 cents contre un consensus de 40 cents. Les revenus, à 1,05 milliard de dollars, sont ressortis en hausse de 17% en rythme annuel et en ligne avec les prévisions.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme a augmenté de 12 % pour atteindre 600 millions, avec des gains dans toutes les zones géographiques. Le revenu moyen par utilisateur a progressé de 5 % par rapport au même trimestre de l'an dernier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PINTEREST RG-A
26,305 USD NYSE -20,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank