Pinterest sous pression

(AOF) - Pinterest, dont l'action s'effondre de 18% en avant-Bourse, a annoncé une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours légèrement inférieure aux attentes. La firme américaine anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,31 milliard et 1,34 milliard de dollars, le consensus ciblant des ventes de 1,33 milliard de dollars.La plateforme d'images a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice par action ajusté de 38 cents contre un consensus de 40 cents. Les revenus, à 1,05 milliard de dollars, sont ressortis en hausse de 17% en rythme annuel et en ligne avec les prévisions.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme a augmenté de 12 % pour atteindre 600 millions, avec des gains dans toutes les zones géographiques. Le revenu moyen par utilisateur a progressé de 5 % par rapport au même trimestre de l'an dernier.

