Pinterest s'effondre après avoir signalé une baisse des dépenses publicitaires sur le principal marché des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kritika Lamba

Les actions de Pinterest ont plongé d'environ 15 % vendredi après que la plateforme de partage d'images a averti d'une baisse des dépenses publicitaires aux États-Unis, son plus grand marché, en raison de la suppression de l'échappatoire commerciale "de minimis".

L'incertitude liée aux droits de douane et la suspension de l'exemption qui permettait d'expédier aux États-Unis des colis d'une valeur inférieure ou égale à 800 dollars sans payer de droits d'importation ont contraint certaines entreprises asiatiques de commerce électronique à réduire leurs budgets de marketing aux États-Unis.

Ces entreprises se concentrent désormais sur l'Europe et leurs marchés nationaux, où les tarifs publicitaires sont généralement inférieurs à ceux de l'Amérique du Nord, ce qui a eu un impact sur les recettes publicitaires de Pinterest

PINS.O .

La société, connue pour ses liens vers des produits de style de vie tels que la décoration intérieure, les accessoires de mode et les articles de beauté, a enregistré une baisse de 25 % des prix de la publicité au deuxième trimestre. Avec les tarifs douaniers américains en place, la tendance devrait se poursuivre.

"Les commentaires de la direction sur les inquiétudes concernant les droits de douane qui se prolongeront au troisième trimestre ont probablement effrayé les investisseurs", ont déclaré les analystes de Roth Capital Partners.

Le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs, en particulier en Amérique du Nord, a également contribué à inquiéter les investisseurs. La société a ajouté 8 millions d'utilisateurs au cours du trimestre pour atteindre 578 millions, ce qui est inférieur aux 17 millions du premier trimestre. Elle est beaucoup plus petite que ses rivales, telles qu'Instagram, qui appartient à Meta.

L'arrêt de la croissance du nombre d'utilisateurs est une préoccupation "importante", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell. "Comme vous le diront les adeptes de MySpace, Bebo et Vine, il peut être difficile de retrouver sa place dans le monde des médias sociaux une fois qu'on l'a perdue."

Pour stimuler l'engagement et attirer plus de publicité, Pinterest a doublé ses investissements dans les outils d'achat et la personnalisation. Mais cela fait grimper les coûts au moment même où la croissance du chiffre d'affaires est sous pression, ce qui affecte les bénéfices.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 33 cents n'a pas été à la hauteur des attentes de 35 cents jeudi, car le total des coûts et des dépenses a bondi de 15 %.