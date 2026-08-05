Pinterest s'attend à un ralentissement de la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires alors que la concurrence publicitaire s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde augmente de 11 % pour atteindre 640 millions

* Le cours de l'action recule de 9 % en séance prolongée après la publication des résultats

* La directrice financière Julia Donnelly évoque les mesures réglementaires européennes qui affectent les détaillants transfrontaliers asiatiques

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 5, mise à jour des cours de l'action, ajout de graphiques et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Jaspreet Singh

La plateforme de partage d’images Pinterest

PINS.N a annoncé mardi une prévision de ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, signe d’une concurrence acharnée sur le marché de la publicité numérique de la part d’acteurs plus importants, notamment Instagram (Meta), ce qui a entraîné une baisse de 9 % de son cours en séance prolongée.

Pinterest a étendu « Performance+ », sa suite d’outils basés sur l’IA destinée aux annonceurs, afin d’attirer davantage de professionnels du marketing en les aidant à optimiser et à développer leurs campagnes avec moins d’efforts manuels.

Alors que Meta META.O continue d’améliorer ses outils d’automatisation publicitaire Advantage+, Reddit RDDT.N a lancé un produit globalement similaire et, les publicités devenant une priorité croissante pour OpenAI, la concurrence devrait encore s’intensifier.

Le mois dernier, Google a remanié Google Images en y intégrant des flux personnalisés basés sur l’IA et des fonctionnalités de découverte visuelle rappelant celles de Pinterest, ce qui témoigne d’une volonté accrue du géant des moteurs de recherche de promouvoir la recherche et le shopping basés sur l’IA.

"Nous avons subi une pression croissante en milieu de trimestre de la part de détaillants transfrontaliers basés en Asie, touchés par des mesures réglementaires, notamment en Europe, et cette pression se poursuit au troisième trimestre", a déclaré Julia Donnelly, directrice financière, lors de la conférence téléphonique post-résultats de l’entreprise.

Pinterest prévoit que son chiffre d’affaires pour le trimestre en cours se situera entre 1,19 et 1,21 milliard de dollars, soit une croissance de 13% à 15%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ce rythme est inférieur à la croissance de 18% enregistrée au deuxième trimestre. La société a annoncé un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 1,15 milliard de dollars.

"Ses outils d’IA se sont révélés prometteurs dès leur lancement, mais ils n’ont pas suscité le même enthousiasme que les offres de ses concurrents", a déclaré Marisa Jones, analyste chez eMarketer.

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Pinterest à l’échelle mondiale a augmenté de 11% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 640 millions, tandis que le chiffre d’affaires moyen par utilisateur a progressé de 7%, à 1,86 dollar.

Plus tôt cette année, la société a finalisé l’acquisition de tvScientific, une opération visant à étendre la portée des annonceurs au-delà des réseaux sociaux pour inclure la télévision connectée, et à offrir à Pinterest un vivier plus large de budgets publicitaires.