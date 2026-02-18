Pinterest revoit à la hausse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à l'accord conclu avec tvScientific

Pinterest PINS.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, afin de refléter la contribution à ses finances de la plateforme publicitaire tvScientific (CTV) récemment acquise, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 3 %.

La fourchette révisée des prévisions de recettes de la société, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes, intervient moins d'une semaine après la précédente.

Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 958 et 978 millions de dollars, contre 951 à 971 millions de dollars prévus auparavant . Les analystes s'attendent à 964,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pinterest a également réduit ses prévisions d'EDITDA ajusté à une fourchette de 163 millions de dollars à 183 millions de dollars, contre 166 millions de dollars à 186 millions de dollars, car il prend en compte les dépenses liées à l'intégration et l'investissement initial lié à l'accord avec tvScientific.

Les prévisions révisées de la société interviennent après une semaine difficile pour son action, qui a chuté de plus de 20 % après que Pinterest a averti que les bénéfices seraient affectés par les droits de douane pesant sur les principaux détaillants américains, intensifiant les craintes que les annonceurs ne se retirent à l'approche du trimestre.

L'action de la société a perdu plus de 40 % cette année, soulignant l'inquiétude des investisseurs face à la baisse des dépenses des grands annonceurs et à la concurrence accrue sur le marché de la publicité numérique.

L'acquisition de tvScientific, annoncée en décembre 2025, est la première opération majeure de Pinterest depuis 2022. Elle intègre la plateforme d'achat CTV de tvScientific, basée sur les résultats, dans la suite plus large de publicité à la performance de Pinterest.

Pinterest a déclaré que l'accord lui permet d'intégrer la CTV dans ses outils d'optimisation Performance+ AI, élargissant sa capacité à automatiser l'achat de médias, à utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser les campagnes et à fournir une attribution déterministe à travers les écrans.