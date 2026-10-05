 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pinterest recrute James Dibbo, ancien cadre d'Amazon, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 23:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinterest PINS.N a annoncé lundi avoir nommé James Dibbo, cadre chez Amazon, au poste de directeur financier, à compter du 26 octobre.

Âgé de 56 ans, M. Dibbo, qui succédera à Julia Donnelly chez Pinterest, a notamment dirigé les services financiers des divisions AMZN.O Ads, Prime Video et Amazon MGM Studios du géant du commerce électronique.

Voici plus de détails:

* L'action Pinterest a reculé d'environ 1 % en séance prolongée

* “James a dirigé des activités mondiales complexes à grande échelle, a contribué à la constitution d’équipes hautement performantes et comprend les liens entre l’expérience client, le commerce, la publicité et la technologie,” a déclaré Bill Ready, directeur général de Pinterest

* La société avait annoncé en août que Mme Donnelly quitterait ses fonctions le 30 octobre

* Mme Donnelly, qui quitte l’entreprise pour saisir une nouvelle opportunité au sein d’une start-up privée, avait rejoint Pinterest en 2023

* La plateforme de partage d’images avait prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affairesau troisième trimestre alors qu’elle évolue sur un marché de la publicité numérique hautement concurrentiel, dominé par des acteurs de grande envergure tels qu’Instagram et Facebook, tous deux détenus par Meta

Valeurs associées

AMAZON.COM
251,4000 USD NASDAQ -0,05%
PINTEREST RG-A
20,060 USD NYSE +4,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo du groupe bancaire français BPCE à Paris
    Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell
    information fournie par Reuters 06.10.2026 09:12 

    Le ‌groupe bancaire français BPCE a acquis une ​participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché ​et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à ​long terme, ont annoncé ⁠mardi les deux ... Lire la suite

  • Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    information fournie par Boursorama 06.10.2026 08:59 

    Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF. Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.10.2026 08:57 

    * RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 06.10.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,53 -0,69%
HAFFNER ENERGY
0,801 +2,17%
CAC 40
7 871,3 +0,47%
SCHNEIDER ELECTRIC
268,95 -1,41%
2CRSI
27,68 +2,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank