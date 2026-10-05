Pinterest recrute James Dibbo, ancien cadre d'Amazon, au poste de directeur financier

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Pinterest PINS.N a annoncé lundi avoir nommé James Dibbo, cadre chez Amazon, au poste de directeur financier, à compter du 26 octobre.

Âgé de 56 ans, M. Dibbo, qui succédera à Julia Donnelly chez Pinterest, a notamment dirigé les services financiers des divisions AMZN.O Ads, Prime Video et Amazon MGM Studios du géant du commerce électronique.

Voici plus de détails:

* L'action Pinterest a reculé d'environ 1 % en séance prolongée

* “James a dirigé des activités mondiales complexes à grande échelle, a contribué à la constitution d’équipes hautement performantes et comprend les liens entre l’expérience client, le commerce, la publicité et la technologie,” a déclaré Bill Ready, directeur général de Pinterest

* La société avait annoncé en août que Mme Donnelly quitterait ses fonctions le 30 octobre

* Mme Donnelly, qui quitte l’entreprise pour saisir une nouvelle opportunité au sein d’une start-up privée, avait rejoint Pinterest en 2023

* La plateforme de partage d’images avait prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affairesau troisième trimestre alors qu’elle évolue sur un marché de la publicité numérique hautement concurrentiel, dominé par des acteurs de grande envergure tels qu’Instagram et Facebook, tous deux détenus par Meta