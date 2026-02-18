Pinterest progresse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Pinterest PINS.N augmentent de 4,7 % à 16,24 $, la plateforme de partage d'images ayant relevé ses perspectives de revenus pour le premier trimestre

** PINS prévoit maintenant des revenus entre 958 millions de dollars et 978 millions de dollars, contre 951 millions de dollars à 971 millions de dollars précédemment, alors que les analystes s'attendent à 964,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Co réduit ses prévisions d'EDITDA ajusté à une fourchette de 163 millions de dollars à 183 millions de dollars, contre 166 millions de dollars à 186 millions de dollars

** Pinterest révise ses prévisions pour refléter la contribution à ses résultats financiers de la plateforme publicitaire tvScientific de télévision connectée (CTV) récemment acquise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de plus de 40 % depuis le début de l'année