Pinterest plonge après des prévisions de faible croissance des revenus au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action Pinterest PINS.N recule de 8,56% à 23,39 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé mardi une prévision de croissance plus modérée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre , signe d'une concurrence accrue dans le domaine de la publicité numérique de la part de rivaux plus importants tels qu'Instagram (Meta)

** La société prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires compris entre 1,19 et 1,21 milliard de dollars, soit une croissance de 13% à 15%, contre une croissance de 18% au deuxième trimestre

** Le point médian de ces prévisions correspond toutefois globalement à l'estimation des analystes, qui s'élève à 1,20 milliard de dollars – selon les données compilées par LSEG

** Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels mondiaux de PINS a augmenté de 11% pour atteindre 640 millions au deuxième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires moyen par utilisateur a progressé de 7% à 1,86 dollar

** Sur 39 sociétés de courtage, 19 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 20 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 28 dollars

** À la clôture d'hier, l'action PINS affichait une baisse d'environ 1,2% depuis le début de l'année