Pinterest plonge alors que les tarifs douaniers pèsent sur les dépenses publicitaires des grands clients

Les actions de Pinterest PINS.N ont chuté de plus de 20 % dans les échanges avant bourse vendredi après que la plateforme de partage d'images a déclaré que ses prévisions de revenus trimestriels ont été affectées par les grands détaillants américains qui réduisent leurs dépenses publicitaires en raison de l'incertitude induite par les tarifs douaniers.

Le mois dernier, la société a supprimé moins de 15 % de ses effectifs , une restructuration qui, selon la directrice financière Julia Donnelly, pourrait perturber les performances à court terme, alors que Pinterest reconstruit ses équipes de commercialisation. L'avertissement a ajouté à la pression sur une entreprise déjà pressée par la baisse de la publicité dans le commerce de détail.

En janvier, Meta META.O a souligné la forte dynamique de la publicité dans le commerce électronique, tandis que TikTok a survécu aux États-Unis après avoir été confronté à des pressions juridiques et politiques. OpenAI, quant à lui, est entré dans la mêlée avec des créneaux publicitaires sur ChatGPT aux États-Unis, élargissant le champ des acteurs qui se disputent les mêmes budgets de marketing.

L'action de Pinterest est en passe d'ouvrir à son plus bas niveau depuis avril 2020.

Google a intensifié sa poussée commerciale avec des mises à jour axées sur le shopping de son chatbot Gemini et de sa recherche IA, resserrant l'emprise de Big Tech sur les publicités numériques alors que les acteurs plus petits tels que Pinterest sont confrontés à une toile de fond plus difficile.

"Nous verrons probablement bientôt des clones de Pinterest alimentés par l'IA de Meta, OpenAI et Amazon", ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note.

Au moins 16 maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix pour l'action de Pinterest, qui devrait perdre plus de 2 milliards de dollars par rapport à sa valeur de marché de 12,52 milliards de dollars si les pertes subies avant la mise sur le marché se maintiennent.

La société se négocie à 9,49 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 9,42 pour Snap, 29,99 pour Reddit et 21,41 pour Meta.

L'année dernière, Pinterest a déclaré qu'il achèterait la société d'adtech tvScientific, alors que la société de médias sociaux se développe dans l'inventaire des publicités télévisées pour ses principaux annonceurs de biens de consommation et de vente au détail.