Pinterest : fort bond de son bénéfice net au deuxième trimestre

(AOF) - Au second trimestre 2025, les revenus de Pinterest s'élèvent à 998 millions de dollars, en croissance de 17% sur un an, sur une base publiée et à devises constantes. Il dépasse le consensus des analystes : 974,8 millions de dollars. Sur cette période, son bénéfice net grimpe de 336%, à près de 38 millions de dollars sur un an. L'Ebitda ajusté progresse de 33%, à près de 251 millions de dollars, soit une marge de 25%. Le free cash flow bondit de 94% à 197 millions de dollars.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde sur ce trimestre a progressé de 11 % pour atteindre 578 millions. Il dépasse aussi les attentes : 553 millions.

Pour le troisième trimestre 2025, l'entreprise spécialisée dans le réseautage social et le partage de photographies et d'image table sur des revenus entre 1,033 et 1,053 milliard de dollars, soit une croissance éventuelle de 15-17 %.

L'Ebitda ajusté au prochain trimestre est attendu entre 282 et 302 millions de dollars.

