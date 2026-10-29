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Pinterest en baisse après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Pinterest PINS.N : le cours de l'action recule d'environ 8,4 % à 18,23 dollars en séance prolongée après la publication des résultats du troisième trimestre par la société

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** PINS prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,43 milliard et 1,48 milliard de dollars, contre des estimations de 1,52 milliard de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a perdu environ 23 %

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