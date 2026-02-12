 Aller au contenu principal
Pinterest chute en Bourse après des résultats mitigés et des prévisions prudentes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 22:27

Pinterest a vu son action reculer de 16% dans les échanges après-Bourse jeudi, à la suite de la publication de résultats trimestriels en demi-teinte. Au quatrième trimestre, le bénéfice par action s'est établi à 0,67 dollar, en deçà des 0,69 dollar attendus selon le consensus LSEG. Le chiffre d'affaires, à 1,32 milliard de dollars, est ressorti conforme aux attentes. Pour le premier trimestre, le groupe prévoit des revenus entre 951 et 971 millions de dollars, en dessous des 980 millions anticipés par les analystes.

La croissance des ventes reste dynamique, avec une progression de 14% sur un an. Toutefois, le bénéfice net a chuté à 277 millions de dollars, contre 1,85 milliard l'an dernier, un niveau alors gonflé par un avantage fiscal exceptionnel. L'Ebitda ajusté atteint 541,5 millions de dollars, légèrement inférieur aux 550 millions projetés. En Amérique du Nord, les revenus ont légèrement dépassé les attentes, à 979 millions de dollars.

Malgré ces résultats financiers jugés décevants, Pinterest a enregistré un record d'audience avec 619 millions d'utilisateurs actifs mensuels, en hausse de 12% sur un an, dépassant les prévisions. Le directeur général Bill Ready a salué cette progression et affirmé que l'entreprise restait concentrée sur l'exécution et la transformation de son approche commerciale. En janvier, Pinterest a supprimé moins de 15% de ses effectifs et réduit ses bureaux pour réallouer des ressources vers le développement de produits alimentés par l'IA, un virage stratégique qui s'accompagne d'une réorganisation interne marquée par certaines tensions sociales.

