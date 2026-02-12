Pinterest chute en Bourse après des résultats mitigés et des prévisions prudentes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 22:27
La croissance des ventes reste dynamique, avec une progression de 14% sur un an. Toutefois, le bénéfice net a chuté à 277 millions de dollars, contre 1,85 milliard l'an dernier, un niveau alors gonflé par un avantage fiscal exceptionnel. L'Ebitda ajusté atteint 541,5 millions de dollars, légèrement inférieur aux 550 millions projetés. En Amérique du Nord, les revenus ont légèrement dépassé les attentes, à 979 millions de dollars.
Malgré ces résultats financiers jugés décevants, Pinterest a enregistré un record d'audience avec 619 millions d'utilisateurs actifs mensuels, en hausse de 12% sur un an, dépassant les prévisions. Le directeur général Bill Ready a salué cette progression et affirmé que l'entreprise restait concentrée sur l'exécution et la transformation de son approche commerciale. En janvier, Pinterest a supprimé moins de 15% de ses effectifs et réduit ses bureaux pour réallouer des ressources vers le développement de produits alimentés par l'IA, un virage stratégique qui s'accompagne d'une réorganisation interne marquée par certaines tensions sociales.
Valeurs associées
|18,510 USD
|NYSE
|-3,01%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a clôturé en net recul jeudi, attendant avec appréhension de nouveaux chiffres d'inflation aux Etats-Unis tout en continuant de délaisser le secteur technologique. Le Dow Jones a perdu 1,34%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale vénézuélienne a reporté, faute de consensus, l'adoption de la loi d'amnistie générale devant conduire à des libérations massives de prisonniers politiques et promise, sous pression de Washington, par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé jeudi abroger un texte adopté sous Barack Obama et servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis, un revirement majeur contre lequel s'opposaient les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. ... Lire la suite
-
Les habitants de Tumbler Ridge respectent jeudi une journée de deuil deux jours après la tuerie qui a fait huit morts, principalement des enfants, dans cette petite ville de l'ouest du Canada, où le Premier ministre Mark Carney est attendu vendredi. Peu habitué ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer