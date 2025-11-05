Pinterest chute après que les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre ont été inférieures aux estimations

5 novembre - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N baissent de 18,6% à 26,8$ avant bourse

** PINS prévoit des revenus pour le quatrième trimestre entre 1,31 et 1,34 milliards de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au moins six maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action après les résultats, la nouvelle prévision de Jefferies de 28 $ étant l'une des plus basses de Wall Street

** L'incertitude du marché se poursuit avec l'ajout d'un nouveau tarif au 4ème trimestre qui aura un impact sur la catégorie des produits d'ameublement - CFO

** Déclare un chiffre d'affaires de 1,05 milliard de dollars au 3e trimestre, en hausse de 17 % sur un an; le chiffre d'affaires pour les États-Unis et le Canada (UCAN) est celui qui augmente le moins, soit 9 %

** Le bénéfice par action ajusté du 3ème trimestre de 38 cents est inférieur aux estimations de 42 cents

** La performance a été bonne, mais nous avons du mal à voir un catalyseur pour stimuler l'activité et accélérer la croissance", ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note

** A la dernière clôture, le titre PINS a progressé de plus de 13 % depuis le début de l'année