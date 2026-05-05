Pinterest bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N progressent de 15,4 % avant l'ouverture du marché ** La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations des analystes, misant sur une croissance régulière des dépenses publicitaires

** Zephirin Group relève la note du titre de “vendre” à “acheter” et augmente son objectif de cours de 17 $ à 30 $

** La société de courtage estime que “PINS intègre de plus en plus son modèle de monétisation traditionnel dans un paysage publicitaire axé sur l'IA, ce qui soutient la croissance à long terme tout en atténuant progressivement les difficultés à court terme”

** À la suite de ces résultats, au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour le titre, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars, dépassant les estimations de 966,25 millions de dollars

** 39 analystes attribuent en moyenne la note “acheter” au titre; objectif de cours médian de 24 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de près de 19 % depuis le début de l'année