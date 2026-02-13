Pinterest au plus bas depuis six ans après que les tarifs douaniers ont réduit les dépenses publicitaires des clients

(Traduction automatisée par Reuters)

(Réécriture complète, mise à jour des actions à l'ouverture du marché au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6-7) par Kritika Lamba et Jaspreet Singh

Les actions de Pinterest PINS.N ont chuté de 21 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis la pandémie de 2020, après que les faibles prévisions de la plateforme de partage d'images ont montré que les principaux annonceurs réduisent leurs dépenses, alors que les outils d'IA menacent de bouleverser le marché.

Les prévisions de revenus trimestriels de la société n'ont pas été atteintes en raison de la baisse des dépenses de marketing des grands détaillants américains aux prises avec l'incertitude commerciale induite par les tarifs douaniers .

Pinterest est également en train de reconstituer ses équipes de vente après des licenciements à l'échelle de l'entreprise de moins de 15 % le mois dernier, qui étaient censés alimenter son pivot AI, mais qui n'ont pas eu l'effet escompté auprès des investisseurs.

La concurrence pour les budgets publicitaires s'intensifie également alors qu'OpenAI teste des publicités dans ChatGPT et que Google déploie des fonctionnalités qui permettent aux consommateurs d'acheter des produits tout en recherchant des réponses alimentées par l'IA dans la recherche et dans son chatbot Gemini.

Cela s'ajoute à un terrain encombré où les marques favorisent déjà des acteurs établis tels que Meta META.O et TikTok, qui existe désormais en tant qu'entité distincte aux États-Unis.

Les résultats de Pinterest contrastent également avec les performances positives de Snap SNAP.N et Reddit RDDT.N .

"Pinterest est contraint par des modèles de monétisation hérités au milieu d'un paysage de l'IA en évolution rapide", a déclaré Lenny Zephirin, directeur général du cabinet d'études de marché Zephirin Group.

La plateforme "conserve une certaine différenciation grâce à la découverte visuelle et aux formats publicitaires axés sur le shopping, mais il est peu probable que ces avantages compensent entièrement les pressions concurrentielles", a ajouté Zephirin.

Si les pertes se maintiennent, ce serait le deuxième trimestre consécutif où les actions de Pinterest chuteraient de plus de 20 % après la publication de ses résultats trimestriels.

La société devrait perdre plus de 2 milliards de dollars par rapport à sa valeur de marché de 12,52 milliards de dollars.

La société se négocie à 9,49 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 9,42 pour Snap, 29,99 pour Reddit et 21,41 pour Meta.

Au moins 24 maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur l'action de Pinterest.

"Nous verrons probablement bientôt des clones de Pinterest alimentés par l'IA de Meta, OpenAI et Amazon", ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note.