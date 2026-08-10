Pinnacle va redémarrer son usine de Trinidad, qui avait été fermée, afin de vendre du vanadium aux États-Unis

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Une société américaine d'investissement spécialisée dans les métaux a annoncé lundi qu'elle s'apprêtait à remettre en service une ancienne aciérie située sur l'île de Trinidad, dans les Caraïbes, afin qu'elle devienne un fournisseur clé des États-Unis en vanadium, un métal ultra-résistant utilisé dans la fabrication d'avions militaires, de blindages et de batteries.

Pinnacle Steel and Vanadium Corporation a indiqué qu’elle prévoyait de produire suffisamment de vanadium pour couvrir l’intégralité des besoins d’importation des États-Unis, alors que l’administration Trump cherche à renforcer les chaînes d’approvisionnement en « matériaux critiques » sur l’ensemble du continent américain.

* Le directeur général Edwin Bennett a déclaré que la société avait pour objectif de produire « 100 % de la quantité de vanadium importée par les États-Unis », soit l'équivalent de la moitié de la consommation américaine.

* « Plus de 80 % de l’ensemble du vanadium est produit en Chine et en Russie ; nous considérons donc cela comme un atout essentiel pour les chaînes d’approvisionnement occidentales en minéraux critiques », a déclaré M. Bennett aux journalistes, ajoutant que Pinnacle prévoit de démarrer la production en 2027 et d’investir à terme 750 millions de dollars.

* Pinnacle prévoit un investissement initial de 250 millions de dollars, qui permettra de créer 350 emplois, un chiffre qui passera à 500 une fois que l’usine aura démarré sa production. À une date ultérieure, l’entreprise dépenserait 500 millions de dollars supplémentaires et porterait le nombre d’emplois à 1 000.

* L’usine, qui appartenait auparavant à ArcelorMittal, société basée au Luxembourg, a fermé ses portes en 2016 et est restée à l’arrêt pendant une décennie malgré plusieurs tentatives de vente et de redémarrage des activités.

* M. Bennett s’est exprimé à l’issue d’une cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée devant l’usine, située dans le pôle d’industrie lourde de Point Lisas, à l’ouest de l’île des Caraïbes, à environ 11 km (7 miles) au large du Venezuela .

* La cérémonie a réuni des ministres de premier plan de Trinité-et-Tobago ainsi que le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau, qui doit se rendre cette semaine en Guyane voisine.

* Le chargé d’affaires américain Philip Kern a annoncé le mois dernier la signature de protocoles d’accord d’une valeur totale de plus de 2 milliards de dollars entre le gouvernement trinidadien et trois entreprises américaines liées à Point Lisas: Pinnacle Steel and Vanadium, Curlew Midstream et Hummingbird AI.