Pimco va ouvrir un bureau à Paris

(NEWSManagers.com) - L'un des plus gros gestionnaires d'actifs du monde Pimco, filiale de l'assureur allemand Allianz, est en train d'établir une succursale à Paris selon les informations de NewsManagers, confirmées par la société de gestion.

Plus précisément, il s'agit pour le géant américain de la gestion obligataire d'ouvrir le bureau français de sa succursale européenne Pimco Europe Gmbh dont le siège social se trouve à Munich en Allemagne. La succursale parisienne a été constituée en date du 29 août et est pour l'instant domiciliée boulevard Haussmann dans les locaux français d'Allianz Real Estate. «Nous sommes actuellement en processus d’ouverture d’un bureau à Paris, et nous espérons être en mesure d’accueillir la clientèle dans ce nouveau bureau de Pimco Paris au début de l'année prochaine», a indiqué la société de gestion à NewsManagers sans davantage de précisions.

Selon un document consulté par NewsManagers, «la succursale française de Pimco Europe Gmbh contribuera à promouvoir et développer les activités de la société mère en France auprès des investisseurs institutionnels français et de distributeurs locaux afin de leur délivrer des prestations de services de gestion de portefeuille».

Opportunités de croissance

Le responsable en France est désigné comme étant Franck Witt, managing director du bureau de Pimco à Munich et responsable des activités du gestionnaire obligataire sur les marchés allemand et autrichien, dans les documents consultés par NewsManagers. Néanmoins, il y a fort à parier que l'équipe en charge du marché français soit rapatriée de Londres à Paris puisque dans le cas des autres succursales européennes, notamment en Allemagne, en Italie et en Irlande, tout ou partie des équipes dédiées à ces marchés ont été transférées dans les pays concernés une fois les succursales établies.

L'équipe française se compose de six personnes et est dirigée par Eleni Sifakis, qui avait succédé à Dominique Dorlipo en 2021. Dans un entretien à NewsManagers en juillet 2021, Eleni Sifakis revenait sur les raisons pour lesquelles Pimco n'avait jamais ouvert de bureau à Paris jusqu'alors. «C’est une possibilité qui été évaluée à plusieurs moments, mais il a été considéré qu’il y avait de nombreux avantages à être à Londres car c’est là que se trouve le bureau phare européen avec les gérants de portefeuille, les équipes opérationnelles, de support…», disait-elle à l'époque. La responsable du marché français évoquait aussi «des opportunités de croissance dans les années à venir» dans l'Hexagone.

Pimco gérait 1.820 milliards de dollars d'actifs (1.815 milliards d'euros) à fin juin dont 1.450 milliards pour des clients tiers selon les chiffres publiés sur son site internet. Les encours sous gestion provenant d'Allianz Real Estate et des succursales de Pimco dont Pimco Europe GmbH s'élevaient, eux, à 86 milliards de dollars fin mars.