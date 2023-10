Pimco renomme un fonds d’allocation multi-actifs

La société de gestion américaine Pimco, propriété du groupe allemand Allianz, va renommer son fonds Pimco Global Core Asset Allocation en Pimco Balanced Income and Growth à compter du 29 novembre, selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi .

Ce changement de dénomination s’accompagne de quelques modifications. Entre autres, l’indice de référence du fonds sera, à partir du 29 novembre, un indice composite composé pour 60% de l’indice MSCI All Country World (comme précédemment) et pour 40% de l’indice Bloomberg US Aggregate Bond (en lieu et place de l’indice Bloomberg Global Aggregate).

La fourchette de levier du fonds est également abaissée, passant à 800% maximum au lieu de 1.200% précédemment. La combinaison des positions longues et courtes brutes est ramenée de 1.400 à 1.000%.

Le fonds, géré par Erin Browne, Geraldine Sundstrom et Emmanuel Sharef, comptait 637 millions d’euros d’encours à fin septembre.

Adrien Paredes-Vanheule