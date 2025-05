Pimco présente un fonds diversifié de crédit privé

Le fonds DPC mettra en oeuvre une approche diversifiée de valeur relative à travers ces actifs, dans le but de constituer un portefeuille à l'abri des risques conjoncturels.

Les prêts adossés à des actifs comprennent les crédits à la consommation (tels que les prêts automobiles, les prêts d'équipement ou les prêts résidentiels), les crédits non liés à la consommation (y compris le financement de l'aviation et les infrastructures de données), de même que les prêts hypothécaires résidentiels.

(AOF) - Pimco a annoncé le lancement du Pimco Diversified Private Credit Fund (DPC), basé sur une stratégie multisectorielle de crédit privé evergreen. Ce fonds semi-liquide a pour objectif de fournir aux investisseurs privés professionnels à travers l’Europe un ensemble d’opportunités de placement dans un univers d’investissement diversifié, comprenant des prêts privés adossés à des actifs, des prêts hypothécaires résidentiels, des crédits à la consommation, des crédits d’entreprise et des prêts immobiliers commerciaux.

