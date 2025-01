Pimco : "La BCE réduira le taux de facilité de dépôt de 25 points de base"

Selon Pimco, "la BCE continuera à insister sur le fait que les décisions seront prises lors de chaque réunion, et que le flux de données au cours des prochains mois déterminera la vitesse et l'ampleur de l'assouplissement monétaire lors des prochaines réunions".

L'équilibre des risques macroéconomiques semble s'être déplacé des craintes d'une inflation élevée à celles d'une croissance faible, le taux de croissance stable de 0,3% en glissement trimestriel projeté par la BCE pour chaque trimestre de 2025 apparaissant de plus en plus comme une limite supérieure.

Les marchés évaluent un taux final d'environ 2%, ce qui reste globalement cohérent pour Pimco avec ses estimations d'un taux d'intérêt neutre pour la zone euro. Néanmoins, le gérant d'investissement obligataire international voit des risques supplémentaires de baisse de la croissance de la zone euro après l'élection américaine, et un potentiel pour des taux finaux plus bas que ce qui est actuellement prévu".

"Compte tenu de l'incertitude entourant la fourchette de politique monétaire neutre et de l'inflation intérieure encore trop élevée, reflétant largement les pressions persistantes sur les prix dans le secteur des services, nous pensons que les taux directeurs continueront probablement à baisser de manière graduelle", poursuit-il.

"Depuis décembre, la BCE ne cherche plus à mener une politique suffisamment restrictive, mais entend plutôt mettre en œuvre une politique appropriée. Par conséquent, la discussion sur la configuration d'un taux directeur neutre approprié a pris de l'ampleur au sein du Conseil des gouverneurs (CG)", fait savoir, en outre, Konstantin Veit.

Du point de vue de la gestion des risques, à un niveau de 2,75%, toute réalisation de chocs à la hausse sur l'inflation peut encore être traitée par un rythme plus lent de réduction des taux à l'avenir, tandis que la réduction des taux offre une protection supplémentaire contre les risques à la baisse.

(AOF) - "Nous pensons que la Banque centrale européenne (BCE) réduira le taux de facilité de dépôt de 25 points de base lors de sa réunion de janvier, le faisant passer de 3% à 2,75%. Malgré une inflation intérieure encore élevée, la faiblesse de la croissance et l'inflation projetée à l'objectif cette année plaident en faveur d'un taux directeur plus proche de la neutralité", explique Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez Pimco, en amont de la réunion de la BCE cette semaine.

