PIMCO doute que la BCE procède à des réductions de taux aussi rapidement que prévu

Ce dernier souligne que le taux de chômage de la zone euro se situe actuellement à un niveau historiquement bas de 6,5 %, soit un pourcent de moins que les niveaux d'avant la pandémie, et d'autres baisses sont attendues. En outre, l'impact du resserrement de la politique monétaire de la BCE sur l'économie réelle reste incertain. Pour parvenir à une normalisation complète de l'inflation vers l'objectif de stabilité des prix de 2 % de la BCE, le gérant de portefeuille considère qu'un ralentissement économique supplémentaire et une certaine faiblesse du marché du travail sont probablement nécessaires.

" Le marché anticipe une augmentation des taux de 25 points de base en juillet, suivie de 20 points de base supplémentaires au cours des réunions suivantes, et des réductions de taux à partir du premier trimestre 2024. Bien que nous trouvions raisonnable le taux terminal de 3,95 % actuellement fixé, nous doutons que la BCE procède à des réductions de taux aussi rapidement que prévu, compte tenu de la nature persistante de l'inflation sous-jacente ", ajoute le gestionnaire d'actifs.

