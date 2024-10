Pimco : "aucune raison de remettre en question la crédibilité budgétaire du Royaume-Uni"

(AOF) - "Après toutes les tractations pré-budgétaires, le budget annoncé hier n'a pas réservé de grandes surprises. Le gouvernement a augmenté les impôts, accru les dépenses d'investissement et assoupli ses règles fiscales. Il est important de noter que le déficit diminuera dans les années à venir - de plus de deux points de pourcentage en trois ans - de sorte que la politique budgétaire restera stricte, plus que dans la plupart des autres pays développés", fait savoir Peder Beck-Friis, économiste chez Pimco, suite à la présentation du budget du Royaume-Uni.

Le mandat global des obligations d'État a également été largement conforme aux attentes.

"Nous n'avons aucune raison de remettre en question la crédibilité budgétaire du Royaume-Uni. Le gouvernement prévoit de ramener le déficit primaire à un excédent substantiel, une première depuis le début des années 2000. Si la dette - selon la définition conventionnelle - ne diminuera peut-être pas dans les années à venir, elle ne devrait pas non plus augmenter de façon spectaculaire", explique Peder Beck-Friis.

La journée d'hier a été volatile pour les rendements des emprunts d'État, qui ont terminé en hausse de quelques points de base. Des facteurs techniques ont probablement accentué cette volatilité. Bien que les rendements aient clôturé en hausse, ils ont surperformé les Bunds allemands.

"Nous continuons à apprécier les obligations d'État. Nous pensons qu'au fil du temps, le marché détournera son attention de la politique budgétaire pour se concentrer sur les facteurs macroéconomiques sous-jacents, y compris le ralentissement de l'inflation. La politique budgétaire stricte devrait peser sur la croissance et l'inflation à l'avenir - et au fil du temps, nous nous attendons à ce que le marché prenne en compte un taux final plus bas dans le cadre du cycle de réduction de la Banque d'Angleterre", conclut l'économiste.