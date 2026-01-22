 Aller au contenu principal
PIerre & Vacances voit ses revenus progresser au T1 2025-2026
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:24

Pierre & Vacances-Center Parcs a publié un chiffre d'affaires de 387,3 millions d'euros, en hausse de 4%, au premier trimestre 2025-2026, tandis que le chiffre d'affaires économique a connu une croissance de 2,4%.

Au niveau des perspectives, le spécialiste du tourisme de proximité a indiqué que son portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026 est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, pour l'ensemble des marques du groupe. La croissance est tirée à la fois par une hausse du prix moyen de vente et par un effet volume.

