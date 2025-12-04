 Aller au contenu principal
Pierre & Vacances très entouré après ses résultats annuels et de bonnes perspectives
information fournie par AOF 04/12/2025 à 11:15

(AOF) - Pierre & Vacances (+9,61%, à 1,688 euro) s’envole en bourse après la présentation de ses résultats annuels, mais les investisseurs saluent principalement les perspectives pour l’exercice 2025-2026. Sur 2024-2025, le spécialiste européen du tourisme de proximité a vu son Ebitda ajusté s’apprécier de 3,9%, à 181,1 millions d’euros, conformément aux prévisions de la société qui l’attendait « à plus de 180 millions d’euros ». En revanche, les analystes étaient un petit peu plus ambitieux. Chez Oddo BHF il était espéré à 188 millions d’euros, et chez Portzamparc à 188,1 millions d’euros.

La progression de l'Ebitda a été soutenue par une activité touristique robuste (+69 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent) et par les économies générées par le programme de réduction des coûts. Depuis 2022, les économies se sont élevées à 77 millions d'euros, contre 56 millions d'euros au 30 septembre 2024. Ces efforts, sur les achats, l'IT, et l'efficacité opérationnelle notamment, ont permis de compenser largement l'incidence nette négative de l'inflation.

Toutefois, la comparaison des performances touristiques est difficile en raison de la fermeture complète d'un site pour des travaux de rénovation, tandis que l'activité d'un autre lieu a été impactée par des travaux de réhabilitation. Parallèlement, au cours de l'exercice précédent, Groupe Pierre & Vacances avait bénéficier d'un produit non-récurrent de 10,9 millions d'euros, correspondant à un complément d'aides gouvernementales allemandes et à l'octroi d'une subvention énergétique de 4 millions d'euros en France. A l'inverse, sur l'exercice 2024-2025, l'Ebitda bénéficie d'une reprise de dépréciation des stocks immobiliers d'un domaine pour un montant brut de 12,1 millions d'euros (évolution favorable des taux d'intérêts et du marché de l'immobilier).

De son côté, le résultat opérationnel courant s'est apprécié de 2,63%, à 109,4 millions d'euros. Là où Oddo BHF attendait mieux autour de 128 millions d'euros.

Enfin, le résultat net est passé de 28,7 à 40,6 millions d'euros, affichant ainsi une profitabilité nette pour le deuxième exercice consécutif. Au cours de l'exercice 2022-2023, Pierre & Vacances avait généré une perte nette de 20,6 millions d'euros.

D'un point de vue bilanciel, pour Oddo BHF " la situation est saine avec une situation de cash net positif à 45,4 millions d'euros (contre 33 millions d'euros à fin septembre 2024).

La saison 2026 s'annonce bonne

Le groupe a annoncé que son portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le premier semestre était en hausse significative par rapport à l'exercice précédent. Il représente plus des deux-tiers de l'objectif budgété sur la période. La croissance de l'activité est soutenue à la fois par une hausse du prix moyen de vente et par un effet volume.

L'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026 est confirmé à 185 millions d'euros. A horizon 2030, il devrait atteindre les 270 millions d'euros.

Que ce soit Oddo BHF ou Portzamparc, la recommandation sur le titre Pierre & Vacances est inchangée à Surperformance ou Acheter, avec une cible de cours de 2,20 euros pour chacun, soit un potentiel d'appréciation de près de 43%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,6900 EUR Euronext Paris +9,74%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 11:15:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

