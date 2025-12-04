Pierre & Vacances très entouré après ses résultats annuels et de bonnes perspectives

(AOF) - Pierre & Vacances (+9,61%, à 1,688 euro) s’envole en bourse après la présentation de ses résultats annuels, mais les investisseurs saluent principalement les perspectives pour l’exercice 2025-2026. Sur 2024-2025, le spécialiste européen du tourisme de proximité a vu son Ebitda ajusté s’apprécier de 3,9%, à 181,1 millions d’euros, conformément aux prévisions de la société qui l’attendait « à plus de 180 millions d’euros ». En revanche, les analystes étaient un petit peu plus ambitieux. Chez Oddo BHF il était espéré à 188 millions d’euros, et chez Portzamparc à 188,1 millions d’euros.

La progression de l'Ebitda a été soutenue par une activité touristique robuste (+69 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent) et par les économies générées par le programme de réduction des coûts. Depuis 2022, les économies se sont élevées à 77 millions d'euros, contre 56 millions d'euros au 30 septembre 2024. Ces efforts, sur les achats, l'IT, et l'efficacité opérationnelle notamment, ont permis de compenser largement l'incidence nette négative de l'inflation.

Toutefois, la comparaison des performances touristiques est difficile en raison de la fermeture complète d'un site pour des travaux de rénovation, tandis que l'activité d'un autre lieu a été impactée par des travaux de réhabilitation. Parallèlement, au cours de l'exercice précédent, Groupe Pierre & Vacances avait bénéficier d'un produit non-récurrent de 10,9 millions d'euros, correspondant à un complément d'aides gouvernementales allemandes et à l'octroi d'une subvention énergétique de 4 millions d'euros en France. A l'inverse, sur l'exercice 2024-2025, l'Ebitda bénéficie d'une reprise de dépréciation des stocks immobiliers d'un domaine pour un montant brut de 12,1 millions d'euros (évolution favorable des taux d'intérêts et du marché de l'immobilier).

De son côté, le résultat opérationnel courant s'est apprécié de 2,63%, à 109,4 millions d'euros. Là où Oddo BHF attendait mieux autour de 128 millions d'euros.

Enfin, le résultat net est passé de 28,7 à 40,6 millions d'euros, affichant ainsi une profitabilité nette pour le deuxième exercice consécutif. Au cours de l'exercice 2022-2023, Pierre & Vacances avait généré une perte nette de 20,6 millions d'euros.

D'un point de vue bilanciel, pour Oddo BHF " la situation est saine avec une situation de cash net positif à 45,4 millions d'euros (contre 33 millions d'euros à fin septembre 2024).

La saison 2026 s'annonce bonne

Le groupe a annoncé que son portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le premier semestre était en hausse significative par rapport à l'exercice précédent. Il représente plus des deux-tiers de l'objectif budgété sur la période. La croissance de l'activité est soutenue à la fois par une hausse du prix moyen de vente et par un effet volume.

L'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026 est confirmé à 185 millions d'euros. A horizon 2030, il devrait atteindre les 270 millions d'euros.

Que ce soit Oddo BHF ou Portzamparc, la recommandation sur le titre Pierre & Vacances est inchangée à Surperformance ou Acheter, avec une cible de cours de 2,20 euros pour chacun, soit un potentiel d'appréciation de près de 43%.

AOF - EN SAVOIR PLUS