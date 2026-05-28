PIerre & Vacances publie des semestriels mitigés

Pierre & Vacances a dévoilé des revenus encourageants sur l'ensemble du premier trimestre, alors que les autres lignes de compte sont moins bonnes. Les objectifs annuels ont été confirmés.

Au premier semestre de son exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires total du groupe s'est élevé à 816,8 millions d'euros, en hausse de 1,8%. Dans le détail, les revenus économique Tourisme ont augmenté de 6%, à 805,8 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires économique des Autres activités a chuté de 73,7%, à 11 millions d'euros. Ce fort repli reflète la poursuite du désengagement du groupe de ses activités immobilières et non-stratégiques.

En parallèle, l'Ebitda ajusté est passé de -40,3 à -41,6 millions d'euros, impacté par la hausse de la TVA à taux réduit aux Pays-Bas et en Belgique, le moindre bénéfice de l'économie de loyers réalisée par le projet Village Nature, et la comptabilisation d'éléments non-récurrents.

Le résultat opérationnel courant s'est également dégradé, de -74,4 à -77,7 millions d'euros. De son côté, la perte nette s'est installée à 101,4 millions d'euros, contre 102 millions d'euros un an plus tôt.

Au niveau des perspectives, compte tenu des réservations touristiques à date sur le second semestre (qui représentent plus de 70% de l'objectif, dont plus de 50% sur le quatrième trimestre), le groupe anticipe une croissance de ses performances annuelles. La cible d'un Ebitda ajusté à 185 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice est confirmée.