Pierre & Vacances: activité trimestrielle globalement stable information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un chiffre d'affaires économique (reporting opérationnel) de 394.7 millions d'euros au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 24/25, en hausse de 0.1% par rapport à la même période un an plus tôt.



En données IFRS, le CA ressort à 372.5 millions d'euros, en hausse de 1.1%.



Dans le détail (en reporting opérationnel), le chiffre d'affaires hébergement s'élève à 292 millions d'euros, en croissance de +1,7%, avec +0.5% dans les Center Parcs, +13.6% pour la marque Pierre & Vacances et -2.5% pour Adagio.



Pour le 2ème trimestre, le Groupe anticipe ' une dynamique de réservations tardives ', phénomène amplifié par le contexte macro-économique actuel en Europe et politique en France.



' Au regard d'un contexte économique incertain dans lequel les comportements de consommation évoluent (sensibilité accrue à un tourisme local et responsable, dynamique des réservations de dernière minute,...), notre Groupe dispose de tous les atouts nécessaires à la poursuite de sa trajectoire de croissance ', a commenté Franck Gervais, DG de Pierre & Vacances - Center Parcs.







Valeurs associées PIERRE ET VACANCES 1,64 EUR Euronext Paris +2,38%