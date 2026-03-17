Pierre Houlès nommé directeur digital, IA et IT de Kering
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:02
Afin de soutenir l'ambition opérationnelle et technologique de Kering, il a pour mission de renforcer la stratégie digitale du groupe et d'accélérer la transformation de son architecture technologique. Il contribuera ainsi à bâtir un modèle intégrant pleinement les innovations au service de la performance et de la désirabilité des Maisons.
Pierre Houlès reporte à Jean-Marc Duplaix, en sa qualité de chief operating officer de Kering.
"L'expertise de Pierre Houlès en matière de transformation à grande échelle, d'intégration de systèmes complexes et d'application des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, sera déterminante pour accélérer le développement d'un groupe plus intégré, innovant et résolument tourné vers l'avenir", a déclaré Kering dans un communiqué.
De 2004 à 2011, Pierre Houlès a dirigé des projets de transformation majeurs pour Capgemini avant de rejoindre le groupe Canal , où il a été nommé c hief information officer en 2012.
En 2016, Pierre Houlès rejoint le groupe Renault pour diriger la transformation numérique. Il est nommé directeur général de Renault Digital en 2019 et directeur informatique adjoint du groupe. Il occupe également les fonctions de directeur technique des marques Mobilize et Dacia, tout en conservant ses fonctions de directeur informatique adjoint du groupe et de directeur général de Renault Digital.
Il est diplômé de l'EPITA et de la Sorbonne Business School.
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