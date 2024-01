Pierre et Vacances poursuit sa croissance au premier trimestre

Le village Pierre & Vacances de Sainte-Luce, en Martinique, le 15 juin 2022. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 4,77% sur un an à 368,6 millions d'euros lors du premier trimestre de son exercice décalé et anticipe une "poursuite de la croissance" sur l'ensemble de ses marques.

Pierre et Vacances-Center Parcs "entame son exercice 2023/2024 sous de bons auspices (...) , poursuivant ainsi la dynamique de croissance observée depuis deux exercices consécutifs", selon son directeur général Franck Gervais cité dans le communiqué

"Le niveau de réservations à date pour la saison hivernale conforte cette tendance haussière portée par l'ensemble de nos marques et permet d'aborder 2024 avec confiance, même si le groupe demeure vigilant dans un environnement économique et social mouvant", ajoute-t-il.

"Le portefeuille de réservations engrangé à date, en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, atteint près de 85% de l'objectif budgété pour le 1er semestre (qui représente un peu plus de 40% de l’activité annuelle) et près de la moitié de l'objectif budgété pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024, permettant au groupe d'aborder 2024 avec confiance".

D'octobre à décembre, le chiffre d'affaires de Center Parcs est en hausse de 3% à 250,6 millions d'euros malgré une baisse du nombre de nuits vendues de 0,2%.

Celui de Pierre et Vacances progresse de 2% à 50,1 millions d'euros (+4,3% de nuits vendues). Les ventes d'Adagio progressent de 6% à 44,6 millions d'euros (-0,9% de nuits vendues) et celles de Maeva.com de 10% à 5 millions d'euros.

Pierre et Vacances-Center Parcs estime "plus représentatif de son activité" d'exclure certains éléments comptables liés à des cessions immobilières et des co-entreprises selon les normes IFRS16 et IFRS11, et présente à ce titre un chiffre d'affaires de 394,1 millions d'euros (+0,9%)

Selon ce traitement, le chiffre d'affaires hébergement est de 287,2 millions d'euros (+5,4%) tiré par une hausse du prix moyen de vente (+5%). Le taux d'occupation s'élève à 69,4% (contre 69,9% sur l'exercice précédent).