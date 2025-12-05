 Aller au contenu principal
Pierre et Vacances continue de grimper avec le soutien d'Oddo BHF
information fournie par AOF 05/12/2025 à 11:10

(AOF) - Pierre et Vacances (+3,12%, à 1,718 euro) poursuit sa hausse au lendemain d’une envolée de 8,18%, consécutive à la publication des résultats annuels et des perspectives favorables pour l’activité touristique en 2026. Pour rappel, sur 2024-2025, le spécialiste européen du tourisme de proximité a vu son Ebitda ajusté s’apprécier de 3,9%, à 181,1 millions d’euros, conformément aux prévisions de la société qui l’attendait « à plus de 180 millions d’euros ». De son côté, le résultat opérationnel courant s'est apprécié de 2,63%, à 109,4 millions d'euros.

Enfin, le résultat net est passé de 28,7 à 40,6 millions d'euros, affichant ainsi une profitabilité nette pour le deuxième exercice consécutif. Au cours de l'exercice 2022-2023, Pierre & Vacances avait généré une perte nette de 20,6 millions d'euros.

Au lendemain de cette publication, Oddo BHF a confirmé son opinion Surperformance et a relevé son objectif de cours de 2,20 à 2,30 euros. Pierre & Vacances offre encore un potentiel de hausse de plus de 38% par rapport à la clôture de la veille.

Les analystes ont salué la poursuite de l'amélioration des performances opérationnelles du groupe, mais aussi la profitabilité. Autre satisfaction, les perspectives pour 2026 où les réservations touristiques engrangées à date pour le premier semestre 2025-2026 est en hausse significative par rapport à celui de l'exercice précédent.

Oddo BHF reste donc positif sur le groupe en attendant des détails sur la revue des options stratégiques attendue début 2026, alors que le groupe pourrait changer de mains.

AOF - EN SAVOIR PLUS

