Pierre et Vacances-Center Parcs réduit sa perte semestrielle et relève ses prévisions

Franck Gervais à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a légèrement réduit sa perte nette au premier semestre de son exercice décalé et revu à la hausse ses prévisions financières pour 2024 et ses objectifs sur cinq ans.

La perte nette a été ramenée à 98,7 millions d'euros, contre 104,4 millions d'euros au premier semestre 2023/2024. Sur la même période, son chiffre d'affaires a progressé de 5% par rapport à l'année précédente, à 778,6 millions d'euros.

Le groupe estime "plus représentatif de son activité" d'exclure de ses résultats les normes comptables IFRS16 et IFRS11. Dans ce cas, la perte nette du groupe s'établit à 82,4 millions d'euros contre 93,1 millions d'euros au premier semestre 2022/2023 et son chiffre d'affaires, à 822,2 millions d'euros (+1,7%).

Sa perte brute d'exploitation ajustée (hors IFRS) et retraitée des éléments non récurrents, comme le complément d'aide du gouvernement allemand pour la pandémie de Covid) s'est réduite de 31% à 32,3 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe vise désormais un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 170 millions d'euros, contre 150 millions d'euros annoncés en décembre. "Nous dépassons les objectifs fixés dans notre plan RéInvention avec un an d’avance", a déclaré Frank Gervais, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Le groupe ambitionne "d'atteindre une rentabilité opérationnelle record de 10% pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros dès 2026", ajoute-t-il.

Pierre et Vacances-Center Parcs a aussi pour objectif d'atteindre en 2026 un Ebitda ajusté de 200 millions.

Pour 2028, le groupe vise un chiffre d'affaires de 2,18 milliards d'euros (dont 2,13 milliards pour ses activités touristiques), un Ebitda ajusté de 220 millions d'euros et une marge opérationnelle de 10%.

Par marques, au premier semestre, le chiffre d'affaires de Center Parcs est stable à 494,9 millions d'euros (hors normes IFRS). Le taux d'occupation recule de 0,8 point à 71,2% et le revenu par chambre disponible (RevPar), indicateur de performance dans l'hôtellerie, progresse de 6,4%.

De son côté, l'entité Pierre et Vacances réalise un chiffre d'affaires de 158,8 millions d'euros (+7,2%), avec un prix moyen de vente stable (-0,3%) et une croissance du taux d'occupation de 6,2 points, à 67,4%. Le RevPar progresse de 11,4%.

Quant aux résidences urbaines Adagio, leur chiffre d'affaires grimpe à 105,8 millions d'euros (+6,6%), tiré par une augmentation des prix moyens de vente (+6,5%). Le taux d'occupation recule de 2,6 points à 70,8% et le RevPar progresse de 3%.