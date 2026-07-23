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Pierre et Vacances-Center Parcs publie un chiffre d'affaires stable au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 18:03
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Le groupe de tourisme français Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP), en voie d'être racheté par le groupe émirati Mubadala Capital, a publié jeudi un chiffre d'affaires quasi stable (-0,3%) au troisième trimestre, faisant état de réservations de dernière minute dynamiques.

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les ventes d'avril à juin (qui correspondent au troisième trimestre de son exercice décalé), ont atteint près de 469 millions d'euros, selon un communiqué.

L'entreprise, qui estime plus représentatif d'exclure certains éléments comptables, affiche à ce titre un chiffre d'affaire économique tourisme en hausse de 2,2% à 483,1 millions d'euros, soutenu par la croissance des ventes dans l'hébergement.

Cette progression intervient malgré le ralentissement de l'activité au mois de juin en raison des épisodes de canicule, précise-t-il, et alors que la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions économiques ont suscité l'attentisme des voyageurs. Un mouvement qui tend à s'inverser, selon Franck Gervais, le directeur général de PVCP.

"Les réservations pour l'été sont bien orientées, portées notamment par la progression des ventes de dernière minute", a ainsi fait valoir le dirigeant, cité dans le communiqué.

"Dans un environnement international sous tension, ces résultats confirment la solidité et la résilience de notre modèle de tourisme de proximité, plébiscité par des clients dont le niveau de satisfaction progresse sur l'ensemble de nos marques", a-t-il souligné.

Sur les neuf premiers mois de son exercice, le groupe - qui regroupe Center Parcs, Pierre et Vacances, mais aussi Maeva et Adagio - affiche un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (+1,7%), soutenu par toutes ses marques.

Le fleuron du tourisme français a confirmé son objectif d'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda) de 185 millions d'euros sur l'exercice annuel.

PVCP a indiqué il y a quelques jours avoir trouvé un accord sur les modalités de l'opération de rachat du groupe par la société d'investissement émiratie Mubadala Capital, une opération annoncée courant juin.

Les deux sociétés ont conclu un accord de rapprochement pour l'acquisition par Mubadala de l'ensemble des titres en circulation de PVCP par le biais d'une offre publique d'achat (OPA) volontaire en numéraire.

Cette étape cruciale franchie, PVCP, qui gère plus de 45.000 appartements, maisons et villas et accueille près de 8 millions de clients chaque année, devrait passer sous bannière émiratie.

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