Pierre et Vacances-Center Parcs confiant pour l'année malgré une perte nette accentuée au 1S

Pierre et Vacances -Center Parcs a accentué sa perte nette au premier semestre de son exercice décalé, période creuse pour le groupe, à cause d'un effet calendaire "défavorable", mais s'attend à de meilleurs résultats sur l'année, grâce "à une bonne dynamique de réservation" sur le second semestre.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Au premier semestre 2024-2025, la perte nette est de 117 millions d'euros, contre 98,7 millions d'euros sur la même période de 2023-2024, selon un communiqué du groupe publié mercredi. Le chiffre d'affaires semestriel a baissé de 1,73%, à 765,1 millions d'euros.

L'entreprise estime "plus représentatif de son activité" d'exclure de ses résultats les normes comptables IFRS16 et IFRS11. Dans ce cas, sa perte nette s'établit à 102 millions d'euros au premier semestre 2024-2025 et son chiffre d'affaires atteint 802 millions d'euros.

"Après un premier semestre défavorable du point de vue du calendrier, la bonne dynamique de réservations sur le second semestre et la gestion rigoureuse de nos coûts nous confortent dans l’objectif d’atteinte d’une performance opérationnelle supérieure à celle de l’exercice précédent", déclare le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, cité dans le communiqué.

"Compte tenu des réservations touristiques à date sur le second semestre (qui représentent 70% de l’objectif, dont plus de 50% sur le 4ème trimestre)", le groupe prévoit "une croissance de ses performances annuelles, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté (hors IFRS) à plus de 180 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice", selon son communiqué.

Sur le semestre écoulé, par marque, le chiffre d'affaires de Center Parcs a baissé de 2%, à 478,9 millions d'euros. Cette marque ouvrira fin juin son trentième domaine, le Center Parcs Nordborg Resort, le tout premier parc en Scandinavie.

Les ventes au premier semestre de Pierre et Vacances, qui a ouvert sur cette période quatre résidences en Espagne, ont augmenté de 2,5%, à 162,8 millions d'euros.

Les résidences urbaines Adagio ont vu leur chiffre d'affaires baisser de près de 3%, à 77,9 millions d'euros, tandis que celui de Maeva.com a progressé de 20% à 28,9 millions d'euros. Maeva.com a "étoffé son réseau d'agences de locations saisonnières avec l’acquisition de cinq nouvelles agences" et "gagne des parts de marché dans le secteur de l’hôtellerie de plein-air avec la signature de 17 nouveaux campings affiliés", a précisé le groupe.