Pierre-Adrien Domon devient directeur général de Sabadell AM
information fournie par Agefi Asset Management 08/01/2026 à 08:00

Jeu de chaises musicales au sein d’Amundi. Pierre-Adrien Domon a été nommé directeur général de Sabadell AM, filiale espagnole du groupe français. Il succède à Alexandre Lefebvre, qui occupait ce poste depuis 2020 et devient directeur adjoint du pôle actifs réels et alternatifs d’Amundi.

Pierre-Adrien Domon était depuis 2020 directeur général de Fund Channel, une société appartenant également au groupe français de gestion d’actifs. Il avait rejoint cette société en 2009. Son poste sera repris par Michaël Martineau, qui était directeur général adjoint de Fund Channel depuis 2025, en charge des produits, de la stratégie et de l’innovation.

Parallèlement, Amundi a nommé Claire Chabrier responsable des gestions directes – marchés privés au sein du pôle actifs réels et alternatifs. Depuis 2011, elle fait partie des équipes d’Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), dernièrement en tant que Managing Partner. Amundi PEF investit en capital dans des PME et?des ETI non cotées. Claire Chabrier a été présidente de France Invest, l’association représentant les sociétés de gestion du private equity, de l’infrastructure, et de la dette privée en France entre 2021 et 2023

Ces nominations prennent effet le 1 er janvier 2026.

Laurence Marchal

