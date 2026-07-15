Pictet lève 253 millions de dollars pour son premier fonds de co-investissement environnemental

(Zonebourse.com) - Pictet Alternative Advisors annonce la clôture de son fonds Environment Co-Investment Fund I avec une levée de capitaux de USD 253 millions de dollars supérieure à son objectif initial : 200 MUSD.

Premier véhicule de co-investissement de Pictet axé sur l'environnement, le fonds Environnement Co-Investment I s'appuie sur la longue expérience du groupe en matière de co-investissement en private equity.

Cette levée de fonds reflète l'intérêt des investisseurs pour les marchés privés ainsi que pour l'offre thématique et environnementale de Pictet sur ces segments.

Le fonds investira, aux côtés de gérants en private equity renommés, dans des entreprises du monde entier apportant des solutions aux défis environnementaux.

La majeure partie du portefeuille devrait se situer en Amérique du Nord et en Europe. Le fonds soutiendra un large éventail de co-investissements à travers des opérations de buyout, de late-stage growth et, de manière sélective, de late-stage venture, avec cinq axes prioritaires : la réduction des gaz à effet de serre, la lutte contre la pollution, l'économie circulaire, la consommation durable et les technologies habilitantes. Environ 50% du capital engagé a déjà été déployé dans le cadre de huit opérations.

Les capitaux ont été levés auprès d'investisseurs institutionnels et privés (compagnies d'assurance, fonds de pension, family offices et clients de la banque) situés en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Le véhicule a attiré des clients historiques ainsi que de nouveaux souscripteurs cherchant à diversifier leur portefeuille via le co-investissement.

Selon Nicolas Thomas, Principal Thematics Private Equity au sein de Pictet Alternative Advisors, "ce fonds a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs existants que de nouveaux investisseurs. Sur le marché actuel, les investisseurs cherchent à s'exposer à des entreprises privées de grande qualité, tout en disposant d'une meilleure visibilité sur les actifs sous-jacents et sur la manière dont les capitaux sont déployés."

Parmi les entreprises qui proposent des solutions dans des domaines comme l'électrification, les déchets, l'eau, l'utilisation responsable des ressources et les services environnementaux, beaucoup sont encore privées. Le modèle de co-investissement du fonds est particulièrement adapté à ce marché, lui permettant d'investir aux côtés de sponsors établis, transaction par transaction, et de construire un portefeuille hautement sélectif.

Le processus d'investissement conjugue la due diligence financière avec celle propre à Pictet en matière de durabilité et le cadre environnemental du groupe, lequel permet d'évaluer la pertinence thématique, la contribution environnementale et les facteurs de durabilité significatifs.

Le fonds répond aux exigences d'information prévues à l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Il vise à atteindre un minimum de 80% d'investissements durables, tels que définis dans le cadre d'investissement durable de Pictet, d'ici la fin de la période d'investissement.

Pictet investit dans le private equity depuis 1989 et a effectué son premier co-investissement en 1992. Depuis, le groupe a réalisé plus de 300 transactions de co-investissement et noué des relations avec plus de 90 gérants actifs à l'échelle mondiale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.