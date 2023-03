Pictet AM s’apprête à lancer une version chinoise de son fonds sur l’environnement

(NEWSManagers.com) - Pictet Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse Pictet, planche sur le lancement prochain d’un fonds axé sur la Chine, selon les informations de L’Agefi. Ce fonds sera investi en actions de sociétés chinoises ou dont l’activité principale se concentre sur le territoire chinois et qui sont actives sur la chaîne de valeur environnementale.Baptisé Pictet China Environmental Opportunities, ce fonds, qui sera classé Article 9 au sens du règlement européen SFDR, investira principalement dans des sociétés chinoises ayant une empreinte carbone faible et contribuant à résoudre les défis environnementaux de par leurs offres de produits et de services. D’après un document consulté par L’Agefi, les activités ciblées par le fonds comprendront entre autres les énergies renouvelables, les transports durables, la décarbonation industrielle, l’efficacité des ressources naturelles ou encore la protection environnementale.Ce nouveau produit est une déclinaison du fonds Pictet Global Environmental Opportunities (GEO), lancé en 2018 et dont les encours avoisinent les 8 milliards de dollars. Si le fonds Pictet GEO était limité dans son investissement en actions chinoises A-Shares à 30% de ses encours, le fonds China Environmental Opportunities pourra investir jusqu’à 100% de son actif net dans des actions chinoises de type A, B ou H. Son indice de référence sera le Shanghai Shenzhen CSI 300 Index.