Pictet AM privilégie les thématiques porteuses

Frédéric Rollin, Conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. (© DR)

Avec l'inflation qui s'installe, le resserrement monétaire en cours aux États-Unis, et le ralentissement attendu de la croissance, la société de gestion adopte une position neutre sur les actions. Elle met cependant l'accent sur plusieurs thématiques porteuses qui garderont la faveur des investisseurs, comme les énergies propres, les marques de prestige et la sécurité.

Dans son exposé consacré aux perspectives du marché, Frédéric Rollin, Conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM, rappelle d’abord que si la guerre fait rage en Ukraine, la zone euro continue d’acheter le pétrole et le gaz russe.

«L’Europe ne peut pas se passer de l’énergie russe, sauf à réduire sa consommation, ce qui pourrait la faire entrer en récession», estime t-il.

Les prix de l’énergie et de l’alimentation explosent. Si la hausse de l’or noir est au coeur des préoccupations, Frédéric Rollin pointe les tensions sur le marché des céréales. La Russie et l’Ukraine exportent ainsi 6,8% de la production mondiale de blé.

Les anticipations d’inflation sont drastiquement revues à la hausse. Aux États-Unis, «la Réserve fédérale américaine (Fed) adopte un ton résolument sévère et semble désormais prête à mettre en risque la croissance pour vaincre l’inflation qui s’installe», relève Frédéric Rollin.

De fait, le resserrement monétaire attendu Outre-atlantique pourrait être extrêmement rapide, avec des taux nominaux ajusté des programmes de rachat d’actifs et de réduction de bilan [QE et QT] susceptibles de grimper de 6% entre 2022 et 2024, soit autant qu’entre 2014 et 2019.

Mais si la croissance va ralentir, les investisseurs n’anticipent pas de récession. Aux États-Unis, le marché de l'emploi demeure très