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Pictet AM débauche un responsable ETF chez J.P. Morgan
information fournie par Agefi Asset Management 08/09/2026 à 08:00
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Pictet Asset Management a recruté Alfred Le Léon au poste de responsable de la distribution ETF (head of ETF distribution) pour la région EMEA. Cette fonction a été créée après le lancement de la première gamme européenne de fonds cotés de Pictet AM en juillet dernier.

Alfred Le Léon vient de J.P. Morgan, où il a dirigé pendant près de huit ans la distribution d’ETF pour la France, le Benelux et la Suisse romande. Il a débuté sa carrière en 2010 comme expert ETF chez HSBC et à la Deutsche Bank. Chez Pictet AM, Alfred Le Léon est sous la responsabilité de Malick Badjie, co-responsable mondial des ventes.

Pictet AM a lancé sa première gamme européenne d’ETF actifs optimisés , pilotés par l’IA, le 1 er juillet 2026. Cette nouvelle offre, composée des fonds PQWD, PQWX, PQUS et PQEU, étend l’expertise de l’équipe quantitative de Pictet AM à une sélection de produits ETF conformes à la directive OPCVM (UCITS). Les quatre fonds sont cotés à Francfort (XETRA), Milan, Londres et sur Euronext.

Laurence Marchal

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