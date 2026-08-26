Photronics s'envole après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

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26 août - ** Le cours de l'action du fabricant de photomasques Photronics PLAB.O a bondi de 16,6% à 34,14 dollars en pré-ouverture, après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

** Le titre devrait progresser après six séances consécutives de baisse

** La société indique que la « reprise » des lancements de nouveaux modèles de semi-conducteurs, qui avaient été retardés au deuxième trimestre, a soutenu les résultats du troisième trimestre

** PLAB prévoit pour le quatrième trimestre un BPA ajusté compris entre 0,40 et 0,56 dollar, pour un chiffre d’affaires de 207 à 227 millions de dollars

** À la clôture de mardi, l’action PLAB affichait une baisse de 8,4% depuis le début de l’année, contre une hausse de 12% de l’indice Nasdaq .IXIC