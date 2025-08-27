Photronics progresse grâce à un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions du fabricant de composants semi-conducteurs Photronics PLAB.O ont augmenté de 7,59% à 23,96 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 0,51 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation de 0,38 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** PLAB annonce un chiffre d'affaires de 210,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre 204,6 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Au troisième trimestre, le conseil d'administration de la société a autorisé une augmentation de 25 millions de dollars de l'autorisation de rachat d'actions

** Photronics s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre se situent entre 201 et 209 millions de dollars, et prévoit que le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre se situera entre 0,42 et 0,48 dollar

** A la dernière clôture, l'action avait augmenté de 1,17% depuis le début de l'année