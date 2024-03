Photovoltaïque: TotalEnergies vise "8 à 9 GW" d'installations pour d'autres industriels d'ici 2030

( AFP / LOU BENOIST )

TotalEnergies développe une activité d'installation de panneaux solaires au bénéfice d'entreprises souhaitant se décarboner ou accéder à une alimentation électrique autonome, et compte parvenir à "8 ou 9 GW" de contrats d'achat d'électricité vendus sous cette forme d'ici 2030, a indiqué le groupe pétrolier dimanche.

Avec 600 clients en autoconsommation installés sur 700 sites dans le monde, TotalEnergies "dépasse actuellement 1,5 gigawatt" de contrats d'achat d'électricité (PPA) signés dans le monde par des entreprises désireuses d'installer des panneaux solaires sur leurs toits, des ombrières de parking ou sur des terrains industriels vacants, a indiqué Mathieu Langeron, directeur de la production renouvelable du groupe lors d'une présentation à la presse.

A ce jour, 60% de l'activité de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies sur site industriel est réalisée en Asie,10% au Moyen-Orient et en Afrique,15% en Europe et 15% aux Etats-Unis, a-t-il précisé.

L'activité ayant seulement cinq ans, le groupe est son propre client, notamment en France avec quelque 160 megawatts de panneaux photovoltaïques installés sur ses propres sites. Il vise désormais un développement en Europe et aux Etats-Unis, a indiqué M. Langeron.

A ce jour, les clients sont l'industrie automobile désireuse de produire de l'électricité verte pour décarboner ses sites industriels, l'agro-alimentaire et le textile.

Le groupe pétrolier a aussi engrangé un contrat avec le cimentier Holcim en Belgique pour la construction d'une centrale solaire flottante, avec Veolia à Oman pour alimenter l'usine de dessalement de Sharqiyah, et en Indonésie pour la construction d'un toit solaire destiné à alimenter une usine sidérurgique.

En général, il s'agit surtout de contrats "de taille modeste de 2 megawatts" en moyenne qui permettent d'assurer environ "20% de la consommation" électrique des entreprises clientes, souligne M. Langeron.

En plus de limiter l'empreinte carbone des industriels-clients, les contrats leur permettent de lisser leur consommation et d'éviter de payer trop cher leur alimentation électrique lors des pics de demande en leur offrant "un prix prévisible". Le groupe vend à ses clients de l'électricité renouvelable produite sur leurs sites via des contrats dits Power Purchase Agreement (PPA) à long terme.