 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Photonis Defense remporte un contrat BiNOD de l’U.S. Army pour des solutions avancées de vision nocturne, une étape stratégique dans le développement d’Exosens aux États-Unis
information fournie par Boursorama CP 02/03/2026 à 07:20

• Contrat à prix ferme de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) attribué par l’U.S. Army Contracting Command à Photonis Defense, filiale d’Exosens, pour un montant maximal de 352,6 millions de dollars américains
• Le contrat couvre le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device) de l’armée américaine jusqu’au 27 février 2033
• Cette attribution constitue une étape majeure dans le développement d’Exosens aux États-Unis, le marché plus exigeant au monde pour les dispositifs de vision nocturne, soutenu par l’implantation industrielle évolutive du Groupe dans le pays

Valeurs associées

EXOSENS
62,300 EUR Euronext Paris -0,16%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:44 

    (Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CLARIANE : L'indécision domine
    CLARIANE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank