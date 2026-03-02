Photonis Defense remporte un contrat BiNOD de l’U.S. Army pour des solutions avancées de vision nocturne, une étape stratégique dans le développement d’Exosens aux États-Unis

• Contrat à prix ferme de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) attribué par l’U.S. Army Contracting Command à Photonis Defense, filiale d’Exosens, pour un montant maximal de 352,6 millions de dollars américains
• Le contrat couvre le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device) de l’armée américaine jusqu’au 27 février 2033
• Cette attribution constitue une étape majeure dans le développement d’Exosens aux États-Unis, le marché plus exigeant au monde pour les dispositifs de vision nocturne, soutenu par l’implantation industrielle évolutive du Groupe dans le pays
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer