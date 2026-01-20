 Aller au contenu principal
PhonePe, soutenu par Walmart, obtient l'approbation de la SEBI pour son introduction en bourse en Inde, selon certaines sources
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour ajouter des détails à partir du paragraphe 2) par Jaspreet Kalra

20 janvier - La société indienne de paiement PhonePe, soutenue par Walmart WMT.N , a reçu l'accord de l'autorité de régulation des marchés pour son introduction en Bourse après avoir déposé confidentiellement un dossier d'introduction en Bourse en septembre, ont déclaré mardi à Reutersdeux sources au fait de l'affaire.

Walmart, Microsoft MSFT.O et Tiger Global devraient céder une partie de leur participation dans le cadre de l'offre publique, selon les sources. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. PhonePe n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le projet d'introduction en bourse de PhonePe s'inscrit dans un contexte de dynamisme des marchés primaires indiens, les levées de fonds ayant atteint un niveau record en 2025.

PhonePe, fondée en 2015, est la première plateforme de paiement sur la populaire interface de paiement unifiée indienne (UPI), avec plus de 45 % de parts de marché en volume en décembre 2025. Elle a traité 9,8 milliards des 21,6 milliards de transactions sur UPI en août, selon les données de la National Payments Corporation of India.

Elle compte plus de 600 millions d'utilisateurs enregistrés et offre des solutions de paiement à près de 50 millions de commerçants.

Dans un document réglementaire déposé avant l'introduction en bourse, PhonePe a indiqué que ses pertes s'étaient réduites au cours de l'exercice clos en mars 2025, pour atteindre 17,2 milliards de roupies.

La société a déclaré une perte de 19,96 milliards de roupies pour l'exercice clos en mars 2024.

MICROSOFT
459,8600 USD NASDAQ +0,70%
WALMART
119,7000 USD NASDAQ +0,42%
