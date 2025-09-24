PhonePe, soutenu par Walmart, dépose une demande d'introduction en bourse en Inde, visant une cotation à la mi-2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PhonePe veut être cotée en bourse d'ici à la mi-2026, selon une source

Walmart, Microsoft et Tiger Global vendent des actions

L'introduction en bourse pourrait rapporter environ 1,35 milliard de dollars, selon un rapport de Moneycontrol

(Détails supplémentaires) par Jaspreet Kalra et Ashwin Manikandan

La société fintech indienne PhonePe

PHOP.NS , soutenue par Walmart et qui est l'application de paiement la plus utilisée du pays, a déposé une demande d'introduction en bourse, a déclaré le porte-parole de la société mercredi.

La demande a été déposée par la voie confidentielle, qui permet aux entreprises de garder leurs dépôts privés jusqu'au lancement de l'émission publique.

L'entreprise a pour objectif de s'introduire en bourse d'ici à la mi-2026, a déclaré une source au fait de l'affaire. PhonePe a été évalué pour la dernière fois à 12 milliards de dollars, lorsqu'il a levé des capitaux sur les marchés privés en 2023.

La source a requis l'anonymat car elle n'est pas autorisée à parler aux médias. PhonePe n'a pas répondu aux demandes de détails concernant l'émission.

LES MARCHÉS INDIENS EN PLEINE EXPANSION ATTIRENT DE PLUS EN PLUS DE SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE

Le projet d'introduction en bourse de PhonePe s'inscrit dans le contexte de marchés primaires indiens dynamiques, où les levées de fonds devraient dépasser le record de 20 milliards de dollars réalisé en 2024. Des entreprises telles que l'unité indienne de LG Electronics et Pine Labs , soutenu par PayPal, font partie de celles qui prévoient de s'introduire sur ces marchés.

Dans le cadre de l'introduction en bourse de PhonePe, les investisseurs existants, notamment Walmart, Microsoft MSFT.O et la société de capital-risque Tiger Global, devraient céder une partie de leurs parts, selon la source.

Les détails concernant le nombre d'actions susceptibles d'être vendues par des investisseurs individuels n'étaient pas disponibles. L'introduction en bourse devrait permettre de lever environ 120 milliards de roupies (1,35 milliard de dollars), selon un rapport de Moneycontrol .

Walmart, Microsoft et Tiger Global n'ont pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

PhonePe, fondée en 2015, est la principale plateforme de paiement sur l'interface de paiement unifiée indienne populaire (UPI), avec plus de 45 % de parts de marché en volume. Elle a traité 9,15 milliards des 20 milliards de transactions sur UPI en août, selon les données de la National Payments Corporation of India.

Elle compte plus de 600 millions d'utilisateurs enregistrés et offre des solutions de paiement à plus de 40 millions de commerçants.

Dans un document réglementaire déposé avant l'introduction en bourse, PhonePe a indiqué que ses pertes s'étaient réduites au cours de l'exercice clos en mars 2025, pour atteindre 17,2 milliards de roupies. La société a déclaré une perte de 19,96 milliards de roupies au cours de l'exercice clos en mars 2024.

Ses revenus d'exploitation ont augmenté de 40 % pour atteindre 71,15 milliards de roupies.

L'année dernière, l'Inde a retardé la mise en œuvre des plafonds de parts de marché pour l'UPI, ce qui a donné un coup de pouce à PhonePe et à son rival Google Pay.

(1 $ = 88,7380 roupies indiennes)