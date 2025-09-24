 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PhonePe, soutenu par Walmart, dépose une demande d'introduction en bourse en Inde par voie confidentielle
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 05:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société fintech PhonePe, soutenue par Walmart ( WMT.N ), a déposé une demande d'introduction en bourse par la voie confidentielle, a déclaré le porte-parole de la société mercredi. L'introduction en bourse permettra de lever environ 120 milliards de roupies (1,35 milliard de dollars), a rapporté Moneycontrol, citant des sources.

(1 $ = 88,7380 roupies indiennes)

