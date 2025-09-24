PhonePe, soutenu par Walmart, dépose une demande d'introduction en bourse en Inde par voie confidentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société fintech PhonePe, soutenue par Walmart ( WMT.N ), a déposé une demande d'introduction en bourse par la voie confidentielle, a déclaré le porte-parole de la société mercredi. L'introduction en bourse permettra de lever environ 120 milliards de roupies (1,35 milliard de dollars), a rapporté Moneycontrol, citant des sources.

(1 $ = 88,7380 roupies indiennes)