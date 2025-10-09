Phoenix Education Partners, soutenu par Apollo, lève 136 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phoenix Education Partners, le propriétaire de l'Université de Phoenix, a fixé mercredi le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis dans la fourchette prévue, levant 136 millions de dollars et préparant son retour sur les marchés publics après plus de huit ans d'absence.

Apollo Global APO.N et Vistria Group, qui soutiennent Phoenix Education Partners, ont vendu 4,25 millions d'actions à 32 dollars chacune, alors que la fourchette visée était de 31 à 33 dollars. L'introduction en bourse a été évaluée à 1,14 milliard de dollars.

Après des mois d'activité en demi-teinte en raison de la volatilité du marché liée à l'incertitude de la politique commerciale, le marché américain des introductions en bourse montre des signes de reprise, les investisseurs reprenant confiance.

Toutefois, la reprise est confrontée à une nouvelle pression due à la fermeture du gouvernement américain, qui a contraint la SEC à réduire ses activités et à suspendre l'examen des introductions en bourse.

Apollo, qui vend 3,55 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse, conservera la majorité des droits de vote après la cotation. Les actions devraient commencer à être négociées à la bourse de New York sous le symbole "PXED" le 9 octobre.

Le prédécesseur de Phoenix Education, Apollo Education Group, a été privatisé en 2017 dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars par un consortium comprenant Vistria et Apollo.

En 2023, un organisme à but non lucratif affilié à l'université de l'Idaho a accepté de racheter les activités de l'université de Phoenix pour 550 millions de dollars, mais l'opération a été abandonnée en début d'année.

Fondée en 1976 par John Sperling, l'Université de Phoenix propose des programmes de diplômes et de certificats en ligne conçus pour les adultes qui travaillent, en mettant l'accent sur une éducation adaptée à la carrière et des options d'apprentissage flexibles à travers les États-Unis.

En 2019, l'université a conclu un accord avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait fait de la publicité mensongère pour des partenariats avec de grandes entreprises susceptibles de déboucher sur des emplois pour les étudiants.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO Capital Markets et Jefferies ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.