Phoenix Education Partners lève 136 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Phoenix Education Partners, le propriétaire de l'Université de Phoenix, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis dans la fourchette prévue mercredi, levant ainsi 136 millions de dollars.

L'entreprise a fixé le prix de son introduction en bourse à 32 dollars par action, préparant ainsi son retour sur les marchés publics après plus de huit ans.