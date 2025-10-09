Phoenix Education Partners lève 136 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Phoenix Education Partners, le propriétaire de l'Université de Phoenix, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis dans la fourchette prévue mercredi, levant ainsi 136 millions de dollars.
L'entreprise a fixé le prix de son introduction en bourse à 32 dollars par action, préparant ainsi son retour sur les marchés publics après plus de huit ans.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer