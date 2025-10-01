Phillips 66 va passer une charge de 100 millions de dollars pour la fermeture de sa raffinerie de Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain Phillips 66

PSX.N a déclaré mercredi qu'il comptabilisera environ 100 millions de dollars de charges au troisième trimestre liées à l'arrêt de sa raffinerie de Los Angeles, qu'il prévoit de fermer d'ici à la fin de 2025.