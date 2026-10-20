Phillips 66 met en lock-out les salariés syndiqués de sa raffinerie du New Jersey après l'expiration de leur convention collective

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(Apporte des précisions sur le conflit et des détails sur le lock-out)

par Nicole Jao

Phillips 66 PSX.N a interdit l'accès à près de 400 salariés syndiqués à sa raffinerie de Bayway, située à Linden, dans le New Jersey, après l'expiration de la convention collective et de la prolongation du contrat.

Le conflit social à Bayway, la plus grande raffinerie de la côte Est des États-Unis, survient alors que les prix de l'essence et du diesel restent élevés en raison des perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial liées aux conflits au Moyen-Orient et en Russie. Toute perturbation opérationnelle pourrait resserrer davantage les marchés des carburants et faire grimper les prix.

"En l’absence d’une nouvelle prolongation et afin de respecter notre engagement en faveur d’une exploitation sûre et fiable, Phillips 66 a désormais mis en lock-out les salariés représentés par le syndicat sur ces sites", a déclaré Phillips 66 dans un communiqué mardi, ajoutant qu’elle prévoyait de maintenir une exploitation sûre à la raffinerie de Bayway et au terminal de Linden grâce à du personnel qualifié afin de continuer à répondre à la demande du marché.

La convention collective en vigueur avec les salariés syndiqués de la raffinerie de Bayway et du terminal de Linden a expiré le 1er octobre. La prolongation de cette convention a pris fin le 19 octobre.

Environ 385 travailleurs ont été mis en lock-out après que le syndicat a rejeté la dernière offre de contrat de l’entreprise, a indiqué lundi la section locale 877 du syndicat des Teamsters dans un message publié sur les réseaux sociaux. La proposition de Phillips 66 comprenait des concessions sur les salaires, la couverture santé et les mesures de sécurité, a précisé le syndicat.

Les représentants syndicaux n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La raffinerie de Bayway est capable de traiter environ 275.000 barils de pétrole brut par jour. L'installation produit une part importante des carburants destinés aux transports, notamment de l'essence et du diesel, pour la région.

Ce conflit social fait suite à un lock-out de sept mois à la raffinerie de Whiting de BP BP.L , la plus grande du Midwest.