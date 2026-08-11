Phillips 66, Kinder Morgan, Inc. et HF Sinclair investissent 5 milliards de dollars dans un projet d'oléoduc géant

Les géants de l'énergie Phillips 66, Kinder Morgan, Inc. et HF Sinclair Corporation ont finalisé la création d'une coentreprise (joint-venture) et pris la décision finale d'investissement pour le lancement du projet de réseau d'oléoducs Western Gateway Pipeline. Selon l'accord conclu entre les trois partenaires, Phillips 66, Kinder Morgan et HF Sinclair détiendront respectivement 49,9%, 35,1% et 15% du réseau.

Une alliance stratégique pour sécuriser le marché de l'énergie

"En combinant les compétences de Phillips 66, Kinder Morgan et HF Sinclair, Western Gateway va renforcer l'approvisionnement en carburant et offrir une voie plus rentable et résiliente pour les marchés en croissance à travers l'Ouest. Ce projet reliera nos actifs de raffinage du centre du pays et de la côte du Golfe à nos réseaux de commercialisation de la côte Ouest et du Sud-Ouest", a déclaré Mark Lashier, président-directeur général de Phillips 66.

Un réseau d'oléoducs de plus de 2 000 kilomètres

Western Gateway est un projet de réseau d'oléoducs de produits pétroliers raffinés de 1 300 miles (environ 2 090 km). Il créera une nouvelle voie d'approvisionnement en carburant reliant Saint-Louis (Missouri) et la côte du Golfe du Mexique vers l'Arizona et la Californie. Avec une capacité nominale de 230 000 barils par jour, le projet est également conçu pour permettre une expansion future avec un capital limité et sans avoir à poser de nouvelles canalisations si la demande future l'exige.

Le projet comprendra des travaux et des aménagements :

- la construction d'un nouvel oléoduc : un tronçon neuf de 20 à 24 pouces de diamètre et d'environ 900 miles (1 450 km) sera bâti allant de Borger (Texas) à Phoenix (Arizona). Phillips 66 construira et exploitera ce nouvel oléoduc.

- L'intégration et l'inversion d'infrastructures existantes : Kinder Morgan apportera ses oléoducs SFPP East Line (allant d'El Paso, Texas à Phoenix et Tucson, Arizona) et SFPP West Line (reliant Colton, Californie à Phoenix). Le sens d'écoulement du réseau West Line sera inversé pour acheminer les produits d'est en ouest vers la Californie. Kinder Morgan continuera d'exploiter ces oléoducs.

- le raccordement au réseau d'approvisionnement : le projet s'appuiera également sur le réseau Gold Pipeline de Phillips 66, connecté à l'oléoduc Explorer Pipeline. Le flux sera inversé pour permettre aux produits raffinés d'affluer vers Borger.

Un investissement de 5 milliards de dollars sécurisé à long terme

La valeur d'entreprise du projet s'élève à environ 5 MdsUSD. Une fois la construction du pipeline neuf de Borger à Phoenix achevée, les actifs existants de Kinder Morgan (SFPP East Line et West Line) seront apportés à la coentreprise pour une valeur d'environ 1,5 MdUSD. Sur la base de cette valeur d'entreprise, Kinder Morgan versera également des contributions en numéraire d'environ 250 MUSD. Phillips 66 investira environ 2,5 MdsUSD en numéraire et HF Sinclair environ 750 MUSD.

Pour garantir la rentabilité financière de l'infrastructure d'acheminement, le nouveau réseau s'appuie principalement sur des contrats fermes (take-or-pay) de 10 ans. Ce projet midstream devrait générer des rendements attrayants, en cohérence avec les volumes contractuels à long terme et de haute qualité qui le soutiennent.

L'achèvement du projet Western Gateway est visé pour 2029, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations réglementaires.